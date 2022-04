Whatsapp bringt Flut an neuen Features

(Quelle: Whatsapp) Whatsapp bringt Flut an neuen Features

(Quelle: Whatsapp)

19. April 2022 - Whatsapp bekommt eine Reihe neuer Features. Neben einigen nützlichen kleineren Änderungen gibt es gar eine gänzlich neue Communities-Funktion – eine Möglichkeit, mehrere Gruppenchats übergreifend zu organisieren.





Die Funktion Communities erlaubt es neu, mehrere Gruppen in einer Community zusammenzufassen. So lassen sich Inhalte etwa in einer Community für alle sichtbar oder nur für bestimmte Untergruppen posten. Weiter sollen die Admins erweiterte Einstellungen für die Community und ihre Gruppen bekommen. Das soll vor allem Schulen, Vereinen und anderen Organisationen zugutekommen, für die die Plattform besonders während der Pandemie zu einem wichtigen Instrument geworden sei, so Whatsapp. Der Messenger Whatsapp stellt eine Reihe neuer Features vor, allen voran die neue Communities-Funktion, die den Gruppenchat auf ein neues Level heben und massgeblich erweitern soll. Weiter erlaubt es Whatsapp neu, mit Reactions auf Nachrichten zu reagieren, Gruppen-Admins bekommen mehr Macht und die Obergrenze von Dateien wird angehoben. Ausserdem wird die Oberfläche für Sprachanrufe überarbeitet und deren maximale Teilnehmerzahl auf 32 erhöht.Die Funktion Communities erlaubt es neu, mehrere Gruppen in einer Community zusammenzufassen. So lassen sich Inhalte etwa in einer Community für alle sichtbar oder nur für bestimmte Untergruppen posten. Weiter sollen die Admins erweiterte Einstellungen für die Community und ihre Gruppen bekommen. Das soll vor allem Schulen, Vereinen und anderen Organisationen zugutekommen, für die die Plattform besonders während der Pandemie zu einem wichtigen Instrument geworden sei, so Whatsapp.

(Quelle: Whatsapp) (Quelle: Whatsapp)

Bevor Communities für die Nutzerschaft verfügbar gemacht wird – ein genaues Datum nennt man dabei jedoch nicht – wird es noch ein paar neue Features geben, die in den kommenden Wochen ausgerollt werden. So etwa die Möglichkeit, auf Nachrichten mit einzelnen Emojis statt ganzen Nachrichten zu reagieren. Zur Verfügung stehen etwa das Smile-, das Daumen-hoch- und das High-Five-Emoji. Auch die Erhöhung der Teilnehmerzahl von Sprachanrufen auf 32 sowie die neu auf 2 GB angehobene Obergrenze für verschickte Files sollen in den kommenden Wochen ausgerollt werden. Und zuletzt bekommen Gruppen-Admins ein bisschen mehr Macht und können in Gruppen unliebsame oder überflüssige Nachrichten für alle Teilnehmer löschen. (win)