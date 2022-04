Digitalswitzerland begrüsst Meldepflicht für Cyberangriffe

(Quelle: Swico)

14. April 2022 - Digitalswitzerland erachtet die Einführung einer Meldepflicht für Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen bei Cyberangriffen als wichtigen und richtigen Schritt. Die Vorlage des Bundesrats bedürfe in einigen Punkten aber der Präzisierung, um Unklarheiten zu vermeiden.

Digitalswitzerland begrüsst die Einführung einer Meldepflicht für Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen bei Cyberangriffen. Gleichzeitig ist man der Ansicht, dass die Gesetzesvorlage in ihrer jetzigen Form einen grossen Interpretationsspielraum lasse in Bezug darauf, welche Unternehmen die Meldepflicht erfüllen müssen. Damit nicht Unternehmen verpflichtet werden, die irrelevant für die Cybersicherheit von Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen sind, fordert Digitalswitzerland eine klarere Definition der Meldepflichtigen und schlägt eine abgestufte Meldepflicht vor, die sich an der Kritikalität der Unternehmen orientiert, um den Kreis der betroffenen Unternehmen zu reduzieren. Weiter sei der Meldegegenstand präziser zu beschreiben, damit keine Missverständnisse entstehen. So spreche der Gesetzestext wahlweise von Cybervorfällen, Cyberangriffen oder Schwachstellen.