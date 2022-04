Microsoft soll noch im ersten Halbjahr 2022 das Surface Laptop Go 2 lancieren

(Quelle: Microsoft)

12. April 2022 - Noch im Laufe des ersten Halbjahres soll Microsoft den Nachfolger des 2020 erschienenen Surface Laptop Go auf den Markt bringen. Das Gerät, das die Modellbezeichnung Surface Laptop Go 2 tragen könnte, soll mit einem neuen Prozessor ausgestattet sein.

Wie "Windows Central" von gut unterrichteten Quellen erfahren haben will , arbeitet Microsoft an einem Nachfolgemodell des Surface Laptop Go (siehe Bild), eine Budget-Version des Surface Laptop, die im Oktober 2020 vorgestellt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Zwar sind noch kaum technische Details bekannt, doch das neue Gerät, das vermutlich den Namen Surface Laptop Go 2 tragen und bei Microsoft angeblich unter dem Codenamen "Zuma" entwickelt wird, soll noch in der ersten Jahreshälfte 2022 auf den Markt kommen, vermutlich im Juni. Auch ist laut "Windows Central" davon auszugehen, dass das Notebook zunächst in denselben Märkten wie sein Vorgänger verfügbar sein wird, also auch in der Schweiz. Auch beim Preis soll sich Microsoft am Vorgänger orientieren, weshalb das Surface Laptop Go 2 wohl 549 US-Dollar kosten wird.Zur Ausstattung des Surface Laptop Go 2 gehören voraussichtlich nebst Core-i5-Prozessoren der 11. Generation von Intel zwischen 4 und 8 GB RAM und bis zu 256 GB SSD-Speicher. Auch sollen teurere Modelle über einen Fingerabdrucksensor verfügen. Am Design soll sich derweil nicht viel ändern, die neuen Budget-Notebooks von Microsoft sollen weiterhin über ein 12,4 Zoll grosses Display sowie über dieselben Anschlüsse wie das Vorgängermodell verfügen. (luc)