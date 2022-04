Schweizer Arbeitsmarkt boomt: Digitale Kompetenzen besonders gefragt

Schweizer Arbeitsmarkt boomt: Digitale Kompetenzen besonders gefragt

12. April 2022 - Im ersten Quartal des Jahres ist die Zahl der Schweizer Stelleninserate im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent gestiegen. Besonders nachgefragt sind digitale Kompetenzen, mit denen Arbeitskräfte auf dem Stellenmarkt besonders gute Chancen haben.

Der Schweizer Arbeitsmarkt ist im Begriff, sich von der Coronapandemie zu erholen. Dies geht aus einer wissenschaftlich fundierten Erhebung des Adecco Group Swiss Job Market Index des Stellenmarkt-Monitors Schweiz der Universität Zürich hervor. So wurden im ersten Quartal des laufenden Jahres 47 Prozent mehr offene Stellen verzeichnet als noch im Vorjahr, was laut den Studienautoren einem historischen Rekordwert entspricht. Für Stellensuchende bedeutet dies, dass sie auf dem Stellenmarkt derzeit sehr gute Chancen haben. Besonders gefragt sind sie dann, wenn sie über die nötigen digitalen Kompetenzen verfügen, die von den Unternehmen dringend benötigt werden.



Wie die Autoren der Erhebung weiter erklären, seien digitale Technologien, sprich Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), bereits in fast allen Berufen Standard. Und das Auftreten der Coronapandemie habe den digitalen Wandel nochmals beschleunigt.

