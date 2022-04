Google startet Reparturprogramm für Smartphones

(Quelle: Google)

11. April 2022 - Die Pixel-Smartphones aus dem Hause Google sollen künftig leichter selbst repariert werden können. Zu diesem Zweck werden über den Online-Shop des Partners iFixit Original-Ersatzteile zum Verkauf angeboten.

Google will die Besitzer seiner eigenen Smartphone-Linie Pixel dazu befähigen, ihre Geräte selbst zu reparieren. Zu diesem Zweck startet der Techriese in Partnerschaft mit iFixit ein Selbstreparaturprogramm. Über den Online-Shop von iFixit sollen die Pixel-Nutzer ab Ende 2022 Ersatzteile wie Displays, Akkus oder Kameras beziehen können. Erhältlich sein sollen die Original-Ersatzteile einem Bericht von "Golem" zufolge für alle Geräte ab dem Modell Pixel 2 – und dies sowohl in den USA, Kanada und Australien als auch in allen EU-Ländern sowie Grossbritannien. Ob das Selbstreparaturprogramm auch in der Schweiz verfügbar wird, ist noch unklar.Samsung hat zu Beginn des Monats ebenfalls ein Reparaturprogramm vorgestellt (Swiss IT Magazine berichtete ). Dieses beschränkt sich bislang allerdings auf die USA sowie die neueren Smartphone-Modelle Galaxy S20, S21 und die Tablets ab dem Modell Galaxy Tab S7+. (af)