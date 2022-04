Google lanciert Privacy Guide für Chrome

(Quelle: Google)

8. April 2022 - Nach dem Release von Version 100 von Chrome hat Google nun einen Privacy Guide in den Browser implementiert, der die Aufgabe hat, die Nutzer schrittweise durch die Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen zu führen.

Google hat dem Browser Chrome anlässlich der Veröffentlichung der 100. Jubiläumsversion einen Privacy Guide spendiert. Wie das Unternehmen in einem Blog-Beitrag erklärt, wurde der Privacy Guide am Google Safety Engineering Center (GSEC) in München entwickelt und ist eine schrittweise Führung durch einige der vorhandenen Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen in Chrome. Ziel sei es, den Nutzern ein Tool an die Hand zu geben, um die richtige Auswahl an Datenschutzeinstellungen an einem Ort treffen und verwalten zu können. So sollen diese lernen, was jede Einstellung genau bedeutet und wie sich diese auf die Nutzung des Browsers auswirkt. Zunächst soll der Privacy Guide, der demnächst ausgerollt wird, Einstellungen für die Verwaltung der Cookies, die Synchronisierung der History und das sichere Browsen enthalten. Mit der Zeit will Google aber aufgrund der Feedbacks der Nutzer weitere Einstellungen implementieren.Der Privacy Guide wird im Tab "Datenschutz und Sicherheit" in den Einstellungen von Chrome ab Version 100 verfügbar sein. Wie Google weiter erklärt, müsse man die Tour durch die Datenschutzeinstellungen auch nicht auf einmal absolvieren, da der Fortschritt im Browser gespeichert wird. (luc)