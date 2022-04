Windows 11 und der Microsoft Cloud-PC rücken näher zusammen

(Quelle: Microsoft)

7. April 2022 - Mit nur einem Klick soll man künftig zwischen lokalen Windows-11-PCs und dem Cloud-Rechner auf Microsoft 365 wechseln können. Auch gibt’s Neuheiten zur Security und dem Management der neuen Windows-Version.

Der Bereich Sicherheit wird von Microsoft an dieser Stelle gesondert beschrieben. Zum einen soll das auf Hardware-Seite passieren, etwa im Rahmen von Zusammenarbeiten mit OEM-Partnern. Hier wird laut Microsoft in verschiedenen Bereichen aufgerüstet, was wiederum einen positiven Einfluss auf allerhand Anwendungsfälle haben werde – von verbessertem Video Conferencing bis zu besserer Performance. Es hätte nie einen besseren Moment gegeben, einen neuen Rechner zu kaufen, wie Microsoft unbescheiden festhält.Für das Management der neuen Windows-Geräte gibt es ebenfalls Neuigkeiten, die in diesem Blogbeitrag zu finden sind. Die neuen Massnahmen sollen die Verwaltung und den Schutz von Endgeräten erleichtern und schnellere Reaktionszeiten, sicheren und nutzerfreundlichen Zugang sowie mehr Automatisierung ermöglichen. (win)