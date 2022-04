Sunrise UPC mit bestem Kundendienst

(Quelle: Pixabay/3dman_eu)

6. April 2022 - Mit 476 von 500 Punkten erreicht Sunrise UPC im Hotline-Vergleich von "Connect" die Note "überragend", genauso wie Swisscom, das einen Punkt weniger erzielt hat. Salt, letztes Jahr an der Spitze, liegt 2022 mit 445 Punkten und Bewertung "sehr gut" auf Platz 3.

Im neuesten Mobilfunk-Hotline-Test 2022 von "Connect" hat Sunrise UPC die Höchstnote "überragend" erreicht, dies mit der höchsten Punktzahl (476 von 500) der gesamten DACH-Region. Die Connect-Redaktion spreche von einer Glanzleistung, hält Sunrise UPC in der Mitteilung fest. Die Spitzenposition hatte Sunrise bereits 2020 inne, 2021 hatte dann Salt die Nase vorn. Dieses Jahr konnte Sunrise UPC die Wartezeit von 2:12 auf 2:04 Minuten leicht verkürzen, und es gab im Gegensatz zu 2021 bei der Erreichbarkeit keine Ausfälle – 100 von 100 Punkten. Zugelegt hat zudem die Beratungsqualität, die sich von 280 Punkten im vergangenen Jahr auf 312 Punkte (von maximal 325) im Jahr 2022 gesteigert hat.Als überragend hat sich auch die Hotline von Swisscom qualifiziert, mit einer Gesamtpunktzahl von 475 – die Differenz zum Spitzenreiter ist also sehr gering. Auch Swisscom litt nicht an Erreichbarkeitsausfällen und konnte die Beratungsqualität von 283 auf ebenfalls 321 Punkte steigern. Schlechter als 2021 steht Swisscom bei der Wartezeit da: Diese hat sich im Schnitt von 2:14 auf 2:35 Minuten verlängert.Der Letztjahressieger Salt hingegen ist zwei Plätze zurückgefallen, dies mit einem Gesamtpunktestand von 445 und der Einstufung "sehr gut". Verschlechtert hat sich die durchschnittliche Wartezeit, nämlich von 54 Sekunden auf 1:48 Minuten – was aber immer noch besser ist als bei den Mitbewerbern. Fast einwandfrei war die Beratungsqualität mit 289 von 325 Punkten – dennoch aber weniger hoch als bei Sunrise und Swisscom. Auch punkto Erreichbarkeit liegt Salt mit 91 von 100 Punkten etwas zurück. Insgesamt, so "Connect", gebühre die Krone im DACH-Vergleich der Hotlines 2022 einmal mehr den Schweizern. Die höchste Punktzahl betrug bei den deutschen Mobilfunkprovidern 445 (Telekom), in Österreich lag sie bei 425 (Magenta Telekom). (ubi)