Facebook zieht Tiktok mit unlauteren Methoden durch den Dreck

(Quelle: Pexels/cottonbro)

31. März 2022 - Um den mittlerweile grossen Abstand zum Konkurrenten Tiktok wieder aufholen zu können, griff Facebook zu sehr zweifelhaften Methoden. Dies zeigen interne E-Mails der mit der Schlammschlacht beauftragten Firma Targeted Victory.

Der Facebook-Mutterkonzern Meta soll zweifelhafte Methoden angewendet haben, um den Konkurrenten Tiktok in der Öffentlichkeit zu verunglimpfen. So soll die Beratungsfirma mit dem durchaus bezeichnenden Namen Targeted Victory, die für ihre Arbeit für die US-Republikaner bekannt ist, daran arbeiten, Tiktok in den US-Medien als gefährlich darzustellen. Heikel ist daran unter anderem, dass offenkundig angebliche Tiktok-Trends angeprangert werden, die aber eigentlich aus Facebook stammen. Die Informationen stammen aus internen E-Mails von Targeted Victory, die "Washington Post" vorliegen Mit den Lobby-Bemühungen sollte Tiktok, besonders als Unternehmen aus dem Ausland, als Gefahr für die Jugend und das gesellschaftliche Gefüge dargestellt werden. Und schliesslich gehe es Meta auch darum, dass die öffentliche Kritik an Tiktok von den eigenen Verfehlungen im Wettbewerbs- und Datenschutzbereich ablenkt. In den E-Mails ist davon die Rede, dass man Titel wie "From dances to danger: how Tiktok has become the most harmful social media space for kids" ("Von Tänzen zur Gefahr: Wie Tiktok zum gefährlichsten Social-Media-Bereich für Kinder geworden ist") als Traumszenario ansehen würde.