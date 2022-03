Update macht Wechsel von Standard-Browser in Windows 11 einfacher

(Quelle: Microsoft)

29. März 2022 - Nach Aufspielen des Updates KB5011563 für Windows 11 lässt sich der Standard-Browser wieder mit einem Klick im Apps-Menü festlegen. Microsoft hat damit – wieder einmal – auf die Kritik seiner Nutzer gehört und entsprechend reagiert.

Mit dem Update KB5011563 wird das Wechseln des Standard-Browsers in Windows 11 vereinfacht ( via "The Verge"). Neu soll die Prozedur nur einen einzigen Klick in Anspruch nehmen. Was in Windows 10 schon lange Standard ist, hatte Microsoft beim Launch von Windows 11 geändert. Der Wechsel auf einen anderen als den vorinstallierten Browser Edge wurde unnötig erschwert, offenbar mit der Absicht, die Nutzer dazu zu bewegen, weiterhin mit dem hauseigenen Edge im Internet zu surfen. Das brachte dem Konzern jedoch Kritik aus der Nutzerbasis ein.Nach dem Aufspielen des Updates KB5011563 lässt sich der Standard-Browser nun wieder im Apps-Menü aus einer Liste installierter Browser wählen. Einmal mehr hat also Microsoft nach der Kritik seiner Nutzer eingelenkt und ein Funktionalität in Windows 11 geändert. (luc)