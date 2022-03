Support-Ende des Internet Explorers naht

(Quelle: SITM)

21. März 2022 - Microsoft erinnert die Nutzer des Internet Explorer daran, dass der Support für den Browser am 15. Juni 2022 ausläuft.

Am 15. Juni dieses Jahres stellt Microsoft den Support für den Internet Explorer definitiv ein. Bereits im Mai letzten Jahres wurde dieser Schritt angekündigt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat das Unternehmen die Nutzer daran erinnert, dass sie auf Microsoft Edge umsteigen sollten und weitere Infos zum Support-Ende des Internet Explorers veröffentlicht. In einem Support-Dokument erklärt Microsoft, dass es für Nutzer, die am alten Browser festhalten möchten, in Edge einen Internet-Explorer-Modus gebe. Aber auch dieser wird nur vorübergehend unterstützt, weshalb Microsoft eine Tabelle bereitstellt, in der ersichtlich ist, bis wann der IE Mode in welcher Windows-Version nutzbar sein wird.Der Internet Explorer selbst wird aber ab dem 15. Juni nicht mehr unterstützt und wird auch nicht mehr zugänglich sein. Nutzer, die nach diesem Datum versuchen, auf den Internet Explorer zuzugreifen, werden automatisch auf den Nachfolger Edge weitergeleitet. (luc)