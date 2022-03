Microsoft Defender hielt Office Updates für Ransomware

(Quelle: SITM)

17. März 2022 - Microsoft Defender hat offenbar aufgrund von fehlerhaftem Code anstehende Updates für Office als Ransomware erkannt und in die Quarantäne verschoben. Das Problem sollte jetzt jedoch behoben sein.

Viele Administratoren dürften sich in den vergangenen 24 Stunden ungläubig die Augen gerieben haben. Microsoft Defender hatte begonnen, Updates für Office als Ransomware zu identifizieren und sie in die Quarantäne zu verbannen. Darüber enervierten sich Admins unter anderem in einem Reddit-Thread . Auch "Bleepingcomputer" berichtete darüber.Wie nun Günter Born in seinem Blog schreibt , scheint Microsoft das Problem erkannt und auch bereits behoben zu haben. Microsoft Defender sollte Office Updates künftig nicht mehr als Schädling erkennen und kennzeichnen. (luc)