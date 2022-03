Android 12 führt zu Problemen bei Microsoft Intune

(Quelle: Google)

15. März 2022 - Einige Nutzer von Oppo-, Oneplus- und Realme-Geräten haben nach der Aktualisierung des Betriebssystems auf Android 12 Probleme mit der Registrierung bei Microsoft Intune. Woran dies liegt, ist aktuell unklar. Google arbeitet mit den Herstellern an einem Fix.

Microsoft hat Berichte bestätigt, wonach einige Nutzer nach dem Update ihres Betriebssystems auf Android 12 Probleme mit der Intune-Registrierung haben. Kunden, die mit dem Problem zu kämpfen haben, verlieren einem Bericht von "The Register" zufolge teils zudem den Zugriff auf die von Microsoft Intune verwalteten Ressourcen. Betroffen sind gemäss Bericht einige Oppo-, Oneplus- und Realme-Geräte, die als Android Enterprise persönlich verwaltetes Arbeitsprofil registriert sind. Google arbeitet anscheinend mit den Geräteherstellern an entsprechenden Fixes. Sobald diese verfügbar sind, wird den Nutzern dieser Geräte empfohlen, das neuste Update aufzuspielen.Auch Samsung-Geräte wiesen früher in diesem Jahr teils Probleme mit Intune auf. Auf diesen Geräten führten jedoch fehlende Zertifikate zu Schwierigkeiten bei der Nutzung des E-Mails-Dienstes und bei VPN-Verbindungen. Diese Probleme hingen mit einem Bug zusammen, der die Geräte als nicht kompatibel für die unternehmensspezifischen Sicherheitsanforderungen qualifizierte. (af)