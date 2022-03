Facebook nimmt Gruppen-Admins Arbeit ab

(Quelle: Meta)

14. März 2022 - Administratoren erhalten von Meta Unterstützung bei der Verwaltung ihrer Facebook-Gruppen. Durch automatisierte Prozesse können beispielsweise Falschinformationen gefiltert und Beitrittsanfragen direkt angenommen oder abgelehnt werden.

Facebook hat einige neue Features eingeführt , die den Administratoren die Arbeit erleichtern sollen. So ermöglicht eine der Funktionen beispielsweise die automatische Abweisung von Posts, sollten externe Faktenprüfer den Inhalt als Fehlinformation eingestuft haben. Des weiteren wird die Stummschaltung auf eine Suspendierungsfunktion erweitert: Einzelne Gruppenmitglieder können für eine bestimmte Zeit von Aktivitäten wie dem Posten oder Kommentieren von Inhalten sowie dem Betreten oder Schaffen von Rooms abgehalten werden.Eine weitere Funktion ermöglicht es Gruppenadministratoren, Beitrittsanfragen automatisch anzunehmen oder abzulehnen. Dabei können die Verantwortlichen die Kriterien dafür – beispielsweise die Beantwortung diverser Fragen – selbst definieren. Auch können Nutzer künftig per E-Mail oder QR-Code direkt zur Gruppe eingeladen werden.Die weiteren Features dienen der Übersichtlichkeit unter Admin Home. So wird auf einer Übersichtsseite beispielsweise eine Liste der Gruppenaktivitäten zusammengestellt, Aufgaben werden dank einer Layout-Aktualisierung sinnvoller sortiert und Mobile Insight Summary erlaubt es, das Wachstum und das Engagement der Gruppe einfacher nachzuvollziehen. (af)