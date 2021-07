Die 10 beliebtesten Gratis-Apps für Videos

16. Juli 2021 - Wenn's um die Bearbeitung oder Konvertierung von Videodaten geht, hat die Freeware-Szene jede Menge leistungsfähige Tools zu bieten. Wir stellen jene 10 Video-Anwendungen vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie Video angeführt vom omnipotenten Video-Player Video Lan Client oder kurz VLC. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichte der Open-Source-Video-Editor Shotcut, der mit Multitrack-Timeline und diversen Überblendungseffekten aufwartet. Auf Platz drei findet sich mit Open Broadcaster Software Studio ebenfalls eine Schnitt-Software, die sich auch mit Live-Streaming versteht.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps für Videos präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)