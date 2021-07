Das iPhone 12 kann Reverse Charging, aber nicht für andere iPhones

(Quelle: Apple)

14. Juli 2021 - Das iPhone 12 kann bereits das lang erwartete Wireless Reverse Charging, leider bisher nur für die Magsafe Battery Packs.

Schon eine Weile wird gemunkelt, wann Apple für seine iPhones das drahtlose Reverse Charging einführen wird. Nun hat "Macrumors" herausgefunden , dass das aktuelle iPhone 12 dies bereits kann – zumindest teilweise. Das iPhone 12 ist nämlich in der Lage, das Magsafe Battery Pack gleich mitzuladen, wenn das iPhone per Lightning-Kabel an der Steckdose hängt. Mit der Beschränkung auf das Battery Pack sei die Anwendung zwar limitiert, doch damit ist nicht auszuschliessen, dass iPhones künftig auch andere Apple-Geräte (wie etwas Airpods oder gar andere iPhones) laden werden können.Mit Wireless Reverse Charging können entsprechend ausgestattete Geräte andere Devices mit Stom versorgen – schlicht, indem das Laden aktiviert und die Geräte aufeinandergelegt werden. Zahlreiche andere Hersteller wie Huawei und Samsung verbauen die Technologie bereits seit Jahren in ihren Geräten. (win)