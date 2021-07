Neue Feedback-Funktion für Outlook auf Android

(Quelle: Microsoft)

13. Juli 2021 - Mit der neuen Version 4.2125.2 von Outlook für Android bringt Microsoft eine neue Funktion, die das Nutzer-Feedback entscheidend verbessern soll.

Outlook für Android ist in einer aktualisierten Version Nummer 4.2125.2 erschienen. Diese bringt eine kleine, aber wichtige Neuerung mit sich, wie "MSPoweruser" im Changelog entdeckt hat . So hat sich Microsoft dafür entschieden, seiner E-Mail-Lösung eine Funktion hinzuzufügen, welche das Feedback der Nutzer erleichtern soll. Neu können diese nämlich über die Einstellung Help & Feedback direkt mit den Entwicklern in Kontakt treten, sprich die Meldungen zu Fehlern oder Problemen machen ab sofort keine Umwege mehr, sondern werden direkt an die Entwicklungsabteilung von Microsoft übermittelt.Outlook für Android steht im Google Play Store zum Download bereit. (luc)