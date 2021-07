Neuer und grösserer iMac könnte mit Apples M2X Chip ausgestattet sein

(Quelle: Apple)

12. Juli 2021 - Journalist Mark Gurman ist sich sicher, dass Apple an einem neuen iMac arbeitet, der mit einer Bildschirmdiagonalen von mehr als 27 Zoll und einem Prozessor des Typs M1X oder M2X auf den Markt kommen könnte.

Kürzlich hat Apple die Bildschirmdiagonale des kleineren Modells des iMac von 21,5 auf 24 Zoll vergrössert. Laut Journalist Mark Gurman ein Zeichen dafür, dass das 27-Zoll-Modell ebenfalls in einer neuen, grösseren Variante erscheinen könnte. Wie "Macrumors" berichtet , ist sich Gurman sicher, dass Apple an einem iMac mit einem Display mit einer Diagonalen über 27 Zoll arbeitet. Darüber hinaus soll das neue Modell nicht etwa mit einem M1-Chip bestückt sein, sondern mit einem Nachfolgemodell, wobei Gurman auf den M1X oder gar auf den M2X-Prozessor setzt.Die aktuell erhältlichen 27-Zoll-Modelle wurden im August vergangenen Jahres lanciert und sind mit Intel-Prozessoren bestückt. Es würde also Sinn machen, dass Apple diese nun in einem neuen Modell durch hauseigene CPUs ersetzt. Ausserdem dürfte die neue iMac-Variante analog zu den neuen 24-Zoll-Modellen über ein schlankeres Design und bessere Mikrofone verfügen. (luc)