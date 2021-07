Windows 11: Microsoft kündigt noch viel mehr Neuerungen an

(Quelle: Microsoft)

8. Juli 2021 - Nachdem die erste Preview von Windows 11 aufgezeigt hat, wohin der Weg des Betriebssystems geht, kündigt Microsoft an, in den kommenden Monaten noch viele weitere neue Funktionen zu implementieren.

Windows 11 ist lediglich ein optisch neu verpacktes Windows 10 mit einem neuen, eingemitteten Startmenü. Diese Einschätzung war vor allem nach dem ersten Leak von Windows 11 zumindest nicht selten zu lesen. Zusammen mit dem ersten offiziellen Insider Build des kommenden Betriebssystems waren dann die Neuerungen bereits zahlreicher, und über den Windows-Developer-Account von Twitter kündigte Microsoft nun an, dass noch einige zu erwarten sei.So antwortet @windowsdev auf einen Tweet eines Insider-Testers, dass man in den kommenden Monaten mehr und mehr der neuen Features ausrollen werde. Dadurch habe man die Möglichkeit, jede neue Funktion richtig auszuprobieren und zu optimieren. Es werde noch viel mehr kommen, so Microsoft , ohne allerdings Details zu nennen. Man darf gespannt sein. (mw)