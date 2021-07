In der digitalen Summer Academy 2021 bieten Google und Partner kostenlose Schulungen an

(Quelle: Google)

6. Juli 2021 - Zusammen mit Bildungspartnern bietet Google im Rahmen der digitalen Summer Academy 2021 wieder kostenlose Schulungen an.

Google lanciert auf den Beginn der Sommerferien hin die Summer Academy 2021 . Vom 26. Juli bis zum 20. August bietet Google zusammen mit Bildungspartnern wie dem AWA-RAV, dem Fifteen Seconds Festival, der FHNW, der FHOÖ, Strategy Sprints, dem Impact Hub Switzerland, der Initiative KMU Digital sowie Fachexperten interessierten Personen kostenlose Online-Schulungen. Die Summer Academy findet bereits zum zweiten Mal statt und soll dem Aufbau digitaler Kompetenzen dienen, die in Zeiten der Pandemie besonders wichtig sind, so Google.Mit kostenlosen, praxisbezogenen Weiterbildungsangeboten in unterschiedlichsten digitalen Bereichen will es die Summer Academy Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und mit unterschiedlichsten Backgrounds ermöglichen, ihre Kompetenzen zu erweitern und damit einen entscheidenden Schritt weiter in ihrer beruflichen Entwicklung zu gehen. (luc)