HP stellt besonders leichtes 13,3-Zoll-Notebook vor

(Quelle: HP)

1. Juli 2021 - HP hat das Consumer Notebook Pavillion Aero 13 vorgestellt. Das 13,3-Zoll-Gerät wiegt weniger als ein Kilogramm und wird ab 699 Franken verkauft.

HP hat das Pavillion Aero 13 vorgestellt und spricht dabei vom bislang leichtesten Notebook aus eigener Produktion. Das Gerät wiegt weniger als 1 Kilogramm, was unter anderem durch das vollständig aus einer Magnesium-Aluminium-Mischung bestehende Gehäuse erreicht wird. Dieses soll ausserdem für einen besonders schmalen Rand rund um das Display im 16:10-Format mit 2,5K-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) sorgen – die Rede ist von einem Screen-to-Body-Verhältnis von 90 Prozent.Im Innern des Rechners verbaut HP AMD Ryzen 7 5800U Mobile CPUs mit AMD-Radeon-Grafik. Zu den weiteren Spezifikationen (RAM, Storage) macht HP hingegen noch keine Angaben. Auf den Bildern zum Rechner sind zumindest drei USB-Ports zu sehen (einer davon Txp-C), genauso wie ein HDMI-Anschluss und ein MicroSD-Kartenleser. Ebenfalls an Bord sein soll WiFi 6.Nicht zuletzt verweist HP beim Pavillion Aero 13 auf die Nachhaltigkeit in der Herstellung, etwa durch die Verwendung von recyceltem Plastik, Lack auf Wasserbasis und einer Verpackung aus Recycling-Material. Verkauft werden soll der Rechner ab Juli in den Farben Pale Rose Gold, Warm Gold, Ceramic White und Natural Silver ab 699 Franken.