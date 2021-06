Swiss21.org investiert in Bildung

(Quelle: Swiss21.org)

22. Juni 2021 - Bereits seit 2018 stellt Swiss21.org Kleinunternehmen eine kostenlose Gesamtlösung für die Büroadministration zur Verfügung. Nun setzt Swiss21 mit einer neuen Strategie auch in der Bildung an.

Swiss21.org hilft Schweizer Startups und KMUs mit einem Paket an kostenloser Business Software aus der Cloud, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Seit 2018 stellt Swiss21.org Kleinunternehmen dazu eine kostenlose Gesamtlösung für die Büroadministration zur Verfügung. Damit soll die Digitalisierung von KMUs und damit der Schweizer Wirtschaft vorangetrieben werden, so das erklärte Ziel des Unternehmens. Nun will Swiss21 mit einer neuen Strategie in der Bildung ansetzen, "um schon früh unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern", wie es in einer Mitteilung heisst.Schüler sollen früh lernen, ein Unternehmen finanziell zu führen, sprich die Buchhaltung und damit verbundene Ziele zu verstehen, und sich auch weitere unternehmerische Kompetenzen anzueignen, heisst es weiter. Swiss21 bildet mit seinem ERP Software-Paket dabei von der Buchhaltung über das Personal bis zu Marketing und Verkauf inklusive E-Commerce die wichtigsten Funktionen eines Unternehmens ab. Zudem bringe Swiss21 als digitales Ökosystem Schülern die Welt von IT, Applikationen und das so wichtige Verständnis von Schnittstellen näher.STR teachware hat dazu in Zusammenarbeit mit Swiss21 ein Pilot-Lehrmittel mit dem Titel Brennpunkt Rechnungswesen erstellt, anhand dem Schüler Kompetenzen im Bereich Rechnungswesen erlernen können. Ausserdem hat sich Swiss21 mit verschiedenen Schulen zusammengetan, die im kommenden Schuljahr verschiedene Unterrichtsblöcke im Zusammenhang mit Swiss21.org lancieren.Und als Partner des SVWR Symposiums , dem Symposium des Schweizerischen Verbands der Lehrkräfte für Wirtschaft und Recht, "unterstützt Swiss21 den Verband und dessen Mitglieder in der Weiterbildung sowie mit Tools, die in der Lehre nützlich sind", so Swiss21. Eine weitere Partnerschaft besteht auch mit YES, Young Enterprise Switzerland , einer unabhängigen Non-Profit Organisation für praxisorientierte Wirtschaftsbildung in der Schweiz. (swe)