So sieht Googles Retail Store in New York aus

(Quelle: Google)

17. Juni 2021 - Google hat die Türen des weltweit ersten hauseigenen Retail Stores in New York geöffnet, wo auf fast 500 Quadratmetern die Google-Hardware und mehr gezeigt wird.





Nun aber hat der Suchmaschinengigant im New Yorker Stadtteil Chelsea seinen ersten physischen Retail Store eröffnet. Dabei präsentiert Google auf knapp 500 Quadratmetern sein aktuelles Line-up an Geräten – angefangen bei den Pixel-Telefonen über die Nest-Produkte bis hin zu Pixelbooks oder den Fitbit-Armbändern. Daneben werden auch Technologien oder Nachhaltigkeitsbestrebungen von Google im Laden in Szene gesetzt.

