Grafikkarten-Boom macht sich auch auf Ricardo bemerkbar

(Quelle: SITM)

17. Juni 2021 - Die Nachfrage nach Grafikkarten macht sich auch auf Ricardo.ch bemerkbar. So sind in den ersten Monaten des Jahres fast drei Mal so viele Grafikkarten verkauft worden als noch 2020, und auch die Preise haben massiv angezogen.

Dass der Markt für Komponenten und dabei insbesondere für Grafikkarten ausgetrocknet ist, ist kein Geheimnis. Die Folge davon – verzögerte Produktion, Lieferengpässe, tiefere Lagerbestände und dadurch erhöhte Preise – bekommen Konsumenten auch auf Ricardo.ch zu spüren. Das zeigt sich an Zahlen, die der Schweizer Online-Marktplatz veröffentlicht hat. Laut Ricardo wurden auf der Plattform zwischen Januar und Mai 8690 Grafikkarten verkauft – das sind drei Mal mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Förmlich explodiert sind auch die Preise. Wurden im letzten Jahr für eine neue Grafikkarte im Schnitt 175 Franken bezahlt, bewegt sich der Durchschnittspreis dieses Jahr bei sage und schreibe 810 Franken, was mehr als vier Mal so viel ist. Und auch die Preise für gebrauchte Grafikkarten schossen in die Höhe, von durchschnittlich 126 Franken im letzten Jahr auf rund 400 Franken.Man beobachte seit rund einem halben Jahr stark steigende Verkaufszahlen und -preise in der Grafikkarten-Kategorie, schreibt Ricardo. Den absoluten Höhepunkt erreichte der Boom im März 2021, in dem rund 2400 Grafikkarten und damit 320 Prozent mehr als im März des Vorjahres verkauft wurden. Gleichzeitig würden auch immer mehr Ricardo-Mitglieder ihren möglichen Verkaufserfolg im Anbieten der rar gewordenen Grafikkarten wittern. So hat sich die Zahl der Grafikkarten-Anbietenden im März 2021 im Vorjahresvergleich von 500 auf 1760 mehr als verdreifacht.