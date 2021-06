Anzeichen für Ankündigung von Windows 11 mehren sich

(Quelle: Microsoft)

14. Juni 2021 - Am 24. Juni will Microsoft die Zukunft von Windows vorstellen. Wie es aussieht, wird Windows 10 durch eine neue Generation des Betriebssystems abgelöst. Ein neu aufgetauchtes Video befeuert diese These.