Apple stellt iOS 15 vor

(Quelle: Apple)

8. Juni 2021 - Die neue Ausgabe von iOS in Version 15 bringt neue Features für Facetime und für konzentriertes Arbeiten mit dem Focus Feature sowie zahlreichen Neuerungen für Privacy, Safari, Maps und Live Text.

Apple zeigte erstmals iOS in Version 15 und führt damit unter anderem verschiedene neue Features für Facetime, Focus, Lice Text und Apple Maps ein.Die Änderungen an der Facetime-App umfassen die Nutzung des neuen Spatial Audio Features, mit dem Stimmen einer Sitzrichtung zugeordnet werden können, weiter gibt es einen neuen Filter für das Mikrofon, das Hintergrundgeräusch aussondert. Auch ist neu der Portrait Mode verfügbar, mit dem der Hintergrund in Calls verschwommen dargestellt werden kann. Und für Gruppen-Calls gibt es neu eine Rasteransicht mit mehreren Gesprächspartnern. Derweil können mit dem neuen Shareplay Feature Videos, Apps und Songs gemeinsam angehört und -gesehen werden, dabei haben alle Teilnehmer des Calls die Möglichkeit, die Wiedergabe zu stoppen, pausieren oder anderweitig zu kontrollieren. Shareplay ist mit iOS, iPadOS und MacOS kompatibel und kann plattformübergreifend genutzt werden.