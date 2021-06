Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Netzwerk-Management

4. Juni 2021 - Für die Verwaltung und Konfiguration von Netzwerken bietet die Freeware-Szene diverse leistungsfähige Werkzeuge. Wir stellen jene 10 Netzwerk-Tools vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Netzwerk-Applikationen einmal mehr angeführt von Nmap, einer Analyse-Software, die alle Komponenten in einem Netzwerk ermittelt und diese grafisch darstellt. Auf den weiteren Plätzen folgen Wireshark, der Klassiker unter den Open-Source-Protokoll-Analyse-Tools, sowie WiFi Info View, ein schlankes Tool zur Anzeige der verfügbaren WLAN-Netze.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Netzwerkmanagement präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)