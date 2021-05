Umfrage: bewerten Sie jetzt Ihren IT-Verband!

(Quelle: Pixabay)

31. Mai 2021 - In der Schweiz gibt es unzählige IT-Verbände mit unterschiedlichen Zielsetzungen, die ihren Mitgliedern verschiedene Dienstleistungen anbieten. Sind Sie Mitglied in einem IT-Verband? Nehmen Sie sich kurz Zeit für unsere Online-Umfrage und bewerten Sie Ihren IT-Verband.

Die Juli-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" widmet sich dem Schwerpunkt-Thema "IT-Verbände in der Schweiz". Mit der vorliegenden Online-Umfrage möchten wir die Stimmung der Verbandsmitglieder einfangen und aufzeigen, inwiefern die Schweizer IT-Verbände die Bedürfnisse ihrer Mitglieder abdecken. Die Umfrage ist anonym und das Ausfüllen dauert nur wenige Minuten. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Verbände, in denen Sie Mitglied sind, zu bewerten und ihnen aufzuzeigen, in welchen Bereichen sie ihren Mitgliedern einen Mehrwert bieten, und wo noch Handlungsbedarf besteht.Die Ergebnisse der Umfrage werden in der nächsten Print-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" veröffentlicht, die am 7. Juli 2021 erscheint.