Microsoft teasert neue Windows-Generation an

(Quelle: Instagram (@panospanay))

27. Mai 2021 - Windows soll schon bald grosse UI-Änderungen, einen neuen Store und mehr erhalten. Das Unternehmen spricht gar von der nächsten Generation seines Betriebssystems.

Microsoft spricht diese Woche auf der Build 2021 nicht über seine grossen Windows-Pläne. Das liegt daran, dass sich das Unternehmen darauf vorbereitet, die nächsten Details für sein PC-Betriebssystem separat zu verraten, wie "The Verge" berichtet . Microsoft-CEO Satya Nadella hat diese Ankündigung während seiner Build-Keynote heute Morgen angeteasert und verraten, dass er in den letzten Monaten "die nächste Generation von Windows" getestet hat."Bald werden wir eines der bedeutendsten Updates für Windows des letzten Jahrzehnts vorstellen, um Entwicklern und Kreativen grössere wirtschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen. Ich habe es in den letzten Monaten selbst getestet, und ich bin unglaublich aufgeregt über die nächste Generation von Windows. Unser Versprechen an Sie ist folgendes: Wir werden mehr Möglichkeiten für jeden Windows-Entwickler von heute schaffen und jeden Schöpfer willkommen heissen, der auf der Suche nach der innovativsten, neuen, offenen Plattform ist, um Anwendungen zu erstellen, zu vertreiben und zu monetarisieren. Wir freuen uns darauf, schon bald mehr zu verraten."Microsoft hat in den letzten Monaten zudem an einem neuen App-Store für Windows gearbeitet, neben einigen signifikanten UI-Änderungen des Betriebssystems.