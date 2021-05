Mehr Frauen für die Cyber-Security

Mehr Frauen für die Cyber-Security

(Quelle: Pixel-Shot – stock.adobe.com)

26. Mai 2021 - Trend Micro und weitere Organisatoren veranstalten erstmals den Women in Cyber Day. Das Ziel ist, mehr Frauen für den Sektor Cyber-Security zu begeistern.

Am 10. Juni 2021 findet erstmals in der Schweiz der Women in Cyber Day statt, und zwar als Online-Konferenz. Das Event, das von, mit und für Frauen gestaltet wird, soll mehr Bewusstsein für die Präsenz von Frauen im Thema Cyber schaffen und mehr Frauen für die Cyber-Security begeistern.



Der Hintergrund: Obwohl der Sektor Cyber-Security interessante Aufgaben und attraktive Gehaltsperspektiven bietet, herrscht Fachkräftemangel – und vor allem Frauen sind schwer für eine entsprechende Karriere zu gewinnen. Aktuell sind laut der Mitteilung der Organisatoren nur 24 Prozent der Cyber-Security-Arbeitskräfte weiblichen Geschlechts, und weltweit sind über 2,9 Millionen Stellen im Cyber-Sektor vakant.