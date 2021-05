Teams jetzt offiziell für Private verfügbar

(Quelle: Microsoft/SITM)

18. Mai 2021 - Bisher war es monatelang eine Vorschau, jetzt steht Microsoft Teams offiziell und kostenlos auch Nutzern mit einem privaten Microsoft Account zur Verfügung.

Microsoft Teams, nicht zuletzt dank der Coronapandemie mittlerweile eine der wichtigsten Anwendungen aus der Redmonder Küche, ist ab sofort offiziell für alle da – auch für Privatanwender. In der Praxis ändert dies allerdings wenig: Schon seit Monaten steht Teams für Private in einer Preview-Version zur Verfügung. Dieser Vorschau-Status fällt jetzt weg, wie Microsoft betont. Der Dienst wird denn auch in einem Blogpost nochmals vorgestellt und explizit auch für die aussergeschäftliche Nutzung freigegeben.Was heisst das konkret? Teams kann nun jede und jeder auch mit einem privaten Microsoft Account nutzen, und zwar kostenlos. Wer Teams bereits geschäftlich nutzt, fügt einfach im Profil einen persönlichen Account hinzu. Den Privatanwendern steht ein Grossteil der Teams-Features zur Verfügung, die man von der geschäftlichen Variante kennt. Dazu gehört etwa der Together Mode, bei dem die Teilnehmenden in einer virtuellen Umgebung eingebettet sind – neu kommen "private" Umgebungen wie eine Familien-Lounge, ein Café oder ein Ferien-Resort hinzu.Des Weiteren ermöglicht die Privat-Variante Gruppen-Calls, gemeinsame Tasklisten und Umfragen in Gruppen-Chats und bietet Support für unterhaltende Elemente wie GIFs und Live-Emojis. Personen lassen sich via E-Mail-Adresse oder Telefonnummern einfach zu einem Gruppenchat hinzufügen. (ubi)