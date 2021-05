Lossless: Verlustfreie Musik auf Apple Music in den Startlöchern

(Quelle: Apple)

17. Mai 2021 - "Machen Sie sich bereit - Musik wird sich für immer verändern", so Apple und gibt Hinweise auf verlustfreien Audio-Genuss auf Apple Music.

Bei Apple soll schon bald eine neue Abo-Stufe beim Streaming-Dienst Apple Music Einzug halten. Diese soll es ermöglichen, die Inhalte bei Apple Music ohne Qualitätsverlust (lossless) zu geniessen. Weiter wird bei der neuen HiFi-Stufe auch davon gesprochen, dass das objektbasierte Surround-Sound-Format Dolby Atmos bei Apple Music schon bald Realität sein könnte, wie verschiedene Medien berichten ( via "Macrumors"). Es wird damit gerechnet, dass Apple die neue Stufe von Apple Music zusammen mit den neuen Airpods am Dienstag, dem 18. Mai, vorstellen wird.Auch ist ein neues Lossless-Logo auf der Apple-Homepage aufgetaucht, welches die Lossless-Inhalte auf der Plattform voraussichtlich markieren wird. Entdeckt wurde dieses vom Designer Stijn de Vries. Die Kampagne scheint unter dem Motto "Machen Sie sich bereit – Musik wird sich für immer verändern" zu laufen. Apple will offenbar nichts weniger, als die Art, wie man Musik hört, zu revolutionieren. (win)