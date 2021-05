Facebook testet Clubhouse-Alternative

(Quelle: Facebook)

11. Mai 2021 - Mit Live Audio Rooms arbeitet Facebook an einer Alternative für Clubhouse. Nun steht der Dienst einer Handvoll Nutzern für erste Tests zur Verfügung.

Facebook hat erste Tests seines Live-Audio-Rooms-Produkts, das das Soziale Netzwerk im April angekündigt hat , in Angriff genommen, wie "Bloomberg.com" berichtet . Mit Live Audio Rooms will das Unternehmen seine Audio-Services erweitern. Anwender sollen so an Gruppen-Sprachkonversationen teilnehmen können. Damit positioniert Facebook Live Audio Rooms wohl als Alternative zu Clubhouse. Mit der Zeit sollen auch Podcast-Hosting und Tools zur Erstellung von Podcasts zur Verfügung stehen. Zudem soll der Service unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Facebook- und Messenger-Apps sowie für Facebook Groups bereitstehen. (abr)