Kreditkarte ist neu das beliebteste Bezahlmittel in der Schweiz

6. Mai 2021 - Laut dem neuen Swiss Payment Monitor hat die Kreditkarte die Debitkarte im letzten Jahr als beliebtestes Bezahlmittel der Schweiz abgelöst. Und Zahlungen mit dem Mobiltelefon haben sich mehr als verdoppelt.

Laut den jüngsten Erkenntnissen des Swiss Payment Monitor – einer Erhebung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft und der Universität St. Gallen – war die Kreditkarte im vergangenen Jahr das beliebteste Bezahlmittel in der Schweiz. 23,5 Prozent der Zahlungen nach Umsatzanteil wurden 2020 mittels Kreditkarte erledigt, 21,7 Prozent per Rechnung und 21,2 Prozent mit der Debitkarte. 2019 noch war die Debitkarte mit 27,7 Prozent das beliebteste Bezahlmittel. Bargeld kam 2020 noch auf einen Anteil von 13,3 Prozent, was fast 10 Prozent weniger ist als noch 2019. Die Veränderungen seien zweifelsohne auf den Umstand zurückzuführen, dass "die Schweizer Bevölkerung während der Coronapandemie und den damit einhergehenden beschränkten Konsummöglichkeiten vermehrt online einkaufte, wo generell häufiger per Kreditkarte und auf Rechnung bestellt wird, insbesondere bei höheren Beträgen", schreiben die Studienverfasser. Dies zeigt auch die Frage danach, wie die Pandemie das Bezahlverhalten beeinflusst hat. So geben vier von fünf befragten an, Corona-bedingt weniger oder sehr viel weniger mit Bargeld zu bezahlen. Dafür geben über 50 Prozent an, mehr oder sehr viel mehr kontaktlos zu bezahlen, und 52 Prozent nutzt die Möglichkeit des mobilen Bezahlens häufiger.

