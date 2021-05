Webkit-Update für MacOS Big Sur, Catalina und Mojave

(Quelle: Apple)

5. Mai 2021 - Mit MacOS 11.3.1 und Safari-Updates für MacOS 10.14 und 10.15 merzt Apple zwei kritische Schwachstellen in der Browser Engine Webkit aus.

Kurz nach dem Release von MacOS 11.3 ("Swiss IT Magazine" berichtete ) musste Apple mit dem neuen Update zwei kritische Sicherheitslücken in der Browser Engine Webkit beheben, die die Basis des hauseigenen Browsers Safari auf allen Apple-Plattformen bildet. Neben der erneuten Aktualisierung des Mac-Betriebssystems gab es in der Folge auch Updates für iOS, iPadOS und WatchOS.Zunächst bot Apple die Webkit-Fixes für Mac-User jedoch nur auf dem neuesten Mac-Betriebssystem 11.3 Big Sur an. Nun hat der Mac-Hersteller auch für Nutzer der früheren OS-Versionen Catalina (10.15) und Mojave (10.14) einen Webkit-Patch nachgelegt. Wie bei 11.3.1 behebt dieser die beiden Schwachstellen CVE-2021-30665 und CVE-2021-30663. Die beiden Lecks erlauben die Ausführung von beliebigem Code beim Besuch einer entsprechend präparierten Webseite – es empfiehlt sich somit dringend, die Aktualisierung sofort aufzuspielen. (ubi)