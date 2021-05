Oppo lanciert 5G-Smartphones für kleines Geld

Oppo lanciert 5G-Smartphones für kleines Geld

(Quelle: Oppo)

3. Mai 2021 - Oppo lanciert eine neue Reihe Midrange- und Budget-Smartphones mit 5G-Technologie. Das günstigste Modell ist für nicht einmal 300 Franken zu haben.





Das grösste Modell A94 5G kommt mit einer 48-MP-Vierfachkamera und einer Oberfläche aus Gorilla Glass 5. Das AMOLED-Display misst 6,43 Zoll und schafft dank schmalem Rand ein Screen-to-Body-Verhältnis von 90,8 Prozent. Unter dem Display befindet sich ein Fingerabruck-Sensor. Als Prozessor kommt Mediatek 5G Dimensity 800U Prozessor mit acht leistungsstarken Kernen mit bis zu 2,4 GHz zum Einsatz. Weiter wurde ein Akku mit Schnelladetechnologie und 4310 mAh verbaut.



Mit den beiden Modellen A74 5G und A54 5G stellt Oppo derweil preiswerte 5G-Geräte vor, diese gleichen sich auf weiten Strecken. Beide Smartphones kommen mit 6,5-Zoll-LC-Display. Auch hier sind vier Kameras zu finden, die Hauptkamera löst wie beim grossen Bruder mit 48 MP auf. In beiden Geräten wurde der Smapdragon 480 5G verbaut, im A47 5G stehen dazu 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher und im A54 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher bereit. Auch der Akku ist fast identisch: Mit 5000 mAh liefert dieser für eine ganze Weile Energie und lässt sich beim A74 5G mit 18 Watt Turbo-Laden. Der chinesische Hersteller Oppo hat lanciert vier neue Modelle im Budget- und Midrange-Bereich ab rund 270 Franken (250 Euro), deren drei gar mit 5G ausgestattet sind. Die neue A-Serie von Oppo besteht aus den drei 5G-Geräten A94 5G, A74 5G und A54 5G sowie dem A54 (ohne 5G-Technologie).Das grösste Modell A94 5G kommt mit einer 48-MP-Vierfachkamera und einer Oberfläche aus Gorilla Glass 5. Das AMOLED-Display misst 6,43 Zoll und schafft dank schmalem Rand ein Screen-to-Body-Verhältnis von 90,8 Prozent. Unter dem Display befindet sich ein Fingerabruck-Sensor. Als Prozessor kommt Mediatek 5G Dimensity 800U Prozessor mit acht leistungsstarken Kernen mit bis zu 2,4 GHz zum Einsatz. Weiter wurde ein Akku mit Schnelladetechnologie und 4310 mAh verbaut.Mit den beiden Modellen A74 5G und A54 5G stellt Oppo derweil preiswerte 5G-Geräte vor, diese gleichen sich auf weiten Strecken. Beide Smartphones kommen mit 6,5-Zoll-LC-Display. Auch hier sind vier Kameras zu finden, die Hauptkamera löst wie beim grossen Bruder mit 48 MP auf. In beiden Geräten wurde der Smapdragon 480 5G verbaut, im A47 5G stehen dazu 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher und im A54 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher bereit. Auch der Akku ist fast identisch: Mit 5000 mAh liefert dieser für eine ganze Weile Energie und lässt sich beim A74 5G mit 18 Watt Turbo-Laden.

(Quelle: Oppo) (Quelle: Oppo) (Quelle: Oppo) (Quelle: Oppo) (Quelle: Oppo) (Quelle: Oppo) (Quelle: Oppo) (Quelle: Oppo) (Quelle: Oppo)

Das einzige Modell ohne 5G der A-Reihe, das A74, kommt derweil mit Snapdragon-622-Prozessor, 6GB RAM und 128 GB Speicher. Weiter wurden ein Kamera-Array mit drei Linsen (48 MP Hauptkamera, je eine Tiefen- und Makrokamera) und ein AMOLED-Screen mit 6,4 Zoll verbaut.



Preise und Verfügbarkeit für die Schweiz sind derzeit noch nicht bekannt, in Deutschland sind die Geräte für folgende Preise verfügbar:

A95 5G: Ab 3. Mai in Fluid Black und Cosmo Blue, 389 Euro

A74 5G: Ab 10. Mai in Fluid Black und Space Silver, 299 Euro

A54 5G: Ab 3. Mai in Fluid Black und Fantastic Purple, 269 Euro

A74: Ab 10. Mai in Prism Black und Midnight Blue, 249 Euro (win)