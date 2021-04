Mehr als 145 Millionen Teams-User pro Tag aktiv

(Quelle: Microsoft)

28. April 2021 - Im Vergleich zu Vor-Pandemiezeiten ist die Anzahl der aktiven Teams-User pro Tag von 32 Millionen auf 145 Millionen regelrecht explodiert.

Im Umfeld der Bekanntgabe der neuesten Microsoft-Quartalszahlen gab CEO Satya Nadella während des Earnings Webcast ein Detail in Sachen Teams zum Besten: Microsofts Collaboration-Plattform verzeichne jetzt Tag für Tag mehr als 145 Millionen aktive Nutzer (Daly Active Users, DAUs). Dies entspreche einer Verdoppelung im Vergleich zur Situation vor einem Jahr; noch krasser zeigt sich das Nutzerwachstum im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, wo lediglich 32 Millionen DAUs verzeichnet wurden. Die letzten Angaben zu Teams hat Microsoft vor einem halben Jahr gemacht, damals waren es täglich 115 Millionen aktive User. Und laut einem Tweet von Kommunikationschef Frank X. Shaw hat das Wachstum auch nicht nachgelassen, seit wieder mehr Mitarbeitende im Firmenbüro tätig sind.Die Coronapanemie hat somit geradezu eine Explosion der Teams-Userzahlen mit sich gebracht. Darüber hinaus pusht Microsoft die Plattform wo es nur geht, und ständig kommen neue Features hinzu, die Teams für immer mehr Szenarien und Anwendungen nützlich machen, darunter Live-Transkription oder der Together Mode für KI-gestützte virtuelle Meetingräume, in denen die Teilnehmenden wie in einem Raum versammelt präsentiert werden. (ubi)