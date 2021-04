Primemini 5 mit dem Green Product Award 2021 ausgezeichnet

(Quelle: Prime Computer)

15. April 2021 - Der lüfterlose Mini-PC Primemini 5 von Schweizer PC-Hersteller Prime Computer gewinnt den Green Product Award 2021.

Um die Auszeichnung für den Green Product Award für das Jahr 2021 konkurrierten insgesamt 1461 Beiträge aus 51 Ländern in 11 Kategorien. Gewonnen hat den Preis das Modell Primemini 5 des Schwerizer PC-Assemblierers Prime Computer. Konkret gewann der Gerätehersteller in der Kategorie Workspace Established. Ein Lüfterloses Gehäuse aus recyceltem Aluminium und hoch energieeffizient Komponenten machen Primemini 5 besonders energieeffizient, fehlertoleranter und langlebig, so der Hersteller in einer Mitteilung, was "wertvolle Ressourcen spart, weniger Strom verbraucht und so die CO2-Emissionen verringert."Sacha Ghiglione, CEO von Prime Computer , meint zum Gewinn des Green Product Awards: "Wir freuen uns ausserordentlich und sind stolz, mit dem Primemini 5 den Green Product Award gewonnen zu haben, gerade weil Nachhaltigkeit das zentrale Merkmal unserer Produkte und unserer Unternehmensphilosophie ist."Der Green Product Award ist eine Auszeichnung für Produkte und Dienstleistungen, die sich in puncto Design, Innovation und Nachhaltigkeit auszeichnen. Ziel des Preises ist es, der Öffentlichkeit gute Beispiele zu geben und den Teilnehmern Feedback und Networking-Möglichkeiten zu bieten. (swe)