Schweizer KMU zeigen hohe Bereitschaft zur Digitalisierung

Schweizer KMU zeigen hohe Bereitschaft zur Digitalisierung

(Quelle: Abra Software)

8. April 2021 - Eine aktuelle Umfrage will den digitalen Reifegrad von Schweizer KMU aufzeigen. Daraus geht hervor, dass eine hohe Bereitschaft zur Digitalisierung besteht, es aber bei der Anwendung in Geschäftsmodellen und Prozessen noch hapert.

Der Softwarehersteller Abra mit Sitz in Winterthur hat eine Umfrage zum digitalen Reifegrad von Schweizer KMU durchgeführt. Daran nahmen über 60 kleine bis mittelgrosse Unternehmen aus diversen Branchen teil, davon rund 90 Prozent Schweizer Firmen aus dem deutschsprachigen Wirtschaftsraum. Abgefragt wurden elf Themenbereiche, darunter Strategie, Organisation, Customer Experience, Produktinnovation oder Zusammenarbeit. Ebenfalls berücksichtigt wurden dabei externe Einflussfaktoren sowie die Auswirkungen der Pandemie.



Aus der Umfrage geht hervor, dass Schweizer Unternehmen grundsätzlich bewusst ist, dass die Digitalisierung ein wichtiges und dringliches Thema ist. So gaben 73 Prozent der befragten Unternehmen an, die Digitalisierung sei ausschlaggebend für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg. Es besteht allerdings noch Handlungsbedarf, vor allem hinsichtlich der Prozessintegration und systemgestützter Auswertungen oder der Nutzung digitaler Möglichkeiten für die Interaktion mit Kunden, wie beispielsweise Social Media oder Marketing Automation.

Strategie (Quelle: Abra Software) Prozessdigitalisierung (Quelle: Abra Software) Transformationsmanagement (Quelle: Abra Software)