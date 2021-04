Whatsapp lässt User künftig Chats von Android nach iOS und umgekehrt migrieren

(Quelle: Pixabay)

8. April 2021 - Wollten Whatsapp-Nutzer bisher von einem Android- zu einem iOS-Gerät oder umgekehrt wechseln, konnten sie ihre Chats nur mit der Hilfe von Drittanbieter-Apps migrieren. Eine entsprechende Funktion soll nun aber im Messenger implementiert werden.

Bisher gab es für Nutzer des Messengers Whatsapp keine offizielle Möglichkeit, ihre Chats von einem Gerät mit Android-Betriebssystem auf eines mit iOS oder umgekehrt zu übertragen. Sie mussten hierfür auf oft kostenpflichtige Apps von Drittanbietern ausweichen, die mitunter nicht halten können, was sie versprechen. Doch nun soll laut einem Bericht von "Wabetainfo" Whatsapp selbst an einer entsprechenden Funktion arbeiten.Dieses Feature soll deshalb in Planung sein, weil Whatsapp schon bald ermöglichen will, den Messenger auf mehreren Geräten und damit auf mehreren Plattformen verfügbar zu machen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Noch gibt es aber keinen konkreten Fahrplan und es ist somit noch nicht bekannt, wann das Multi-Device-Feature und die Funktion zum Migrieren der Chats zwischen Betriebssystemen veröffentlicht werden. (luc)