Signal-Messenger ist nicht mehr Open Source

(Quelle: Signal)

6. April 2021 - Der öffentlich einsehbare Code der Messaging App Signal wurde seit etwa einem Jahr nicht mehr aktualisiert. Auf den Servern des Messengers läuft eine aktuellere Version, als auf Github verfügbar ist.

Der Server-Code der Massaging-App Signal wurde im Git-Repository zuletzt am 22. April 2020 aktualisiert. Offenbar hat Signal beschlossen, keine zukünftigen Änderungen am serverseitigen Code zu veröffentlichen. Dies ist nicht offiziell angekündigt und wurde vom Entwickler auf Nachfrage von "Golem" auch nicht kommentiert.Signal gilt als Paradebeispiel für verschlüsselte Kommunikation. Das Protokoll, das Ende-zu-Ende-Verschlüsselung implementiert, gilt als vorbildlich und wurde bereits mehrfach von Verschlüsselungsexperten geprüft. Der Messenger-Quellcode ist unter einer freien Lizenz veröffentlicht, so dass jeder ihn studieren und bei Bedarf verändern kann.Während der auf Github veröffentlichte Code nicht mehr aktualisiert wird, laufen die Signal-Server mittlerweile mit einer neuen Version. In den offiziellen Foren von Signal stellte ein Benutzer bereits im Juni 2020 die Frage nach dem aktuellen Server-Code , woraufhin eine längere Diskussion entstand, wie "Golem" berichtet. Auch davor gab es manchmal Zeiten, in der der öffentliche Server-Code von Signal erst spät veröffentlicht wurde. Allerdings war das Repository noch nie so lange verwaist wie jetzt. (swe)