Microsoft Edge teilt Browser-Daten mit Windows-10-Diensten

(Quelle: Microsoft)

22. März 2021 - In den Profileinstellungen des Edge-Browsers ist ein neuer Synchronisierungspunkt erschienen. So gibt es in der Canary-Version des Browsers neu einen Toggle namens Browsing-Daten mit anderen Windows-Funktionen teilen.