Apple arbeitet an neuen iPad Pros mit M1-ähnlichem Chip

(Quelle: Apple)

18. März 2021 - Apple plant Berichten zufolge eine aktualisierte iPad-Pro-Linie mit schnellerem Prozessor. Apples iPad-Verkäufe sind in der Work-from-Home-Umgebung 2020 sprunghaft angestiegen.

Apple soll bereits im April neue iPads ankündigen, um damit eine Produktlinie zu ergänzen, die sich im vergangenen Jahr besonders gut entwickelt hat, so "Bloomberg" unter Bezug auf Personen mit Kenntnis der Angelegenheit.Demnach plant das Unternehmen eine Auffrischung der iPad-Pro-Linie, die einen besseren Prozessor und verbesserte Kameras beinhaltet, so "Bloomberg". Die neuen Modelle sollen ähnlich aussehen wie die aktuellen iPad Pros und in den gleichen Bildschirmgrössen von 11 Zoll und 12,9 Zoll erhältlich sein.Die Geräte sollen einen aktualisierten Prozessor erhalten, der mit dem schnelleren M1-Chip in den aktuellen MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini vergleichbar sei. Apple entwickelt diese Prozessoren selbst und lässt sie üblicherweise von Taiwan Semiconductor Manufacturing herstellen. Ausserdem wolle Apple zumindest beim grösseren Modell einen Mini-LED-Bildschirm einbauen, der heller ist und ein besseres Kontrastverhältnis bietet. Das iPad Pro wurde zuletzt im März 2020 zu Beginn der Pandemie aktualisiert und erhielt einen optimierten Prozessor, Unterstützung für das Magic Keyboard mit Trackpad-Gehäuse und einen Lidar-Scanner neben der Kamera.