Competec mit 20 neuen Lehrstellen

(Quelle: Alltron)

12. März 2021 - Da die Competec-Gruppe im Pandemie-Jahr markant zulegen konnte, will man jetzt die gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und hat 20 neue Lehrstellen geschaffen.

Da viele Unternehmen in der Schweiz infolge der Pandemie dieses Jahr keine Lernenden einstellen, gibt es pro Ausbildungsplatz deutlich mehr Bewerbende als vor der Krise. Gänzlich anders hat sich die Situation derweil bei der Competec-Gruppe entwickelt, zu der mitunter auch der Online-Handelsriese Brack.ch zählt. Während der Konzern in den Jahren 2016 bis 2019 im Schnitt um 11 Prozent pro Jahr gewachsen ist, konnte die Gruppe infolge der Pandemie vergangenes Jahr um beachtliche 27 Prozent zulegen und hat erstmals in der Firmengeschichte die Milliarden-Umsatz-Marke überschritten.Vor diesem Hintergrund bietet Competec Lehrstellensuchenden ab sofort zwanzig zusätzliche Chancen auf einen Arbeitsplatz. "Wir möchten ein Zeichen setzen und unsere gesellschaftliche Verantwortung zur Förderung talentierter junger Berufsfachleute wahrnehmen", lässt Ruedi Geissmann, Bildungsverantwortlicher bei Competec, verlauten.Die neuen Lehrstellen verteilen sich auf folgende Berufsbilder:• Mediamatiker(in) EFZ• Fachleute Kundendialog EFZ• Informatiker(in) EFZ• Logistiker(in) EFZ• Kaufleute EFZDie Ausschreibungen der Lehrstellen sind ab sofort auf der Competec-Berufsbildungsplattform stiftipedia.ch aufgeschaltet. (rd)