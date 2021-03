Chrome für Android neu mit Webseiten-Vorschau

11. März 2021 - Google hat seinem Browser Chrome für Android ein neues Feature spendiert. So können nun Webseiten in einer Vorschau-Version begutachtet werden, bevor man sie öffnet.

Der Chrome Browser für Android wurde via Server-seitigem Update mit einer neuen Funktion bedacht. Wie "9to5Google" berichtet , können neu Webseiten in einer Vorschau-Version angezeigt werden, bevor man sie öffnet. Dazu muss man lediglich lange auf einen Link tippen, wodurch ein Kontextmenü aufgerufen wird. Hier gibt es neu die Option, eine Vorschau der Webseite anzeigen zu lassen. Diese bedeckt den Grossteil des Bildschirms, eine Interaktion mit der Seite ist jedoch in diesem Modus nicht möglich. Dafür lässt sich die Seite dann entweder via X-Icon oder mit einem Wisch nach unten wieder schliessen oder aber weiter expandieren und effektiv laden.Die neue Funktion ist ab sofort für Chrome in der Version 89 verfügbar, allerdings nur für Android-Geräte. Ob und wann das Feature auch für Geräte mit iOS aufgeschaltet wird, ist noch nicht bekannt. (luc)