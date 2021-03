Samsung bringt neues Rugged-Smartphone

(Quelle: Samsung)

9. März 2021 - Mit einem neuen Gerät aus der Xcover-Reihe bringt Samsung mit dem Xcover 5 ein neues Rugged-Gerät, etwa für den Bau. Das Gerät lässt sich sogar mit Handschuhen bedienen.

Mit dem Xcover 5, das schon bald auf den Markt kommen soll, lanciert Samsung ein neues Outdoor-fähiges Gerät, das vor allem für den professionellen Einsatz – etwa in Fabriken oder auf Baustellen – konzipiert wurde. Es kann dank erhöhter Touch-Empfindlichkeit auch mit Handschuhen bedient werden und hat entgegen des allgemeinen Trends sogar einen austauschbaren Akku mit 3000 mAh und unterstützt Fast Charging über USB oder Pogo Pin (Federkontaktstift). Das Gerät kommt mit einem Exynos 850 Prozessor, 4GB RAM und bis zu 64GB internem Speicher.Als Kamera kommt eine 16-MP-Linse zum Einsatz, die an der Rückseite Platz findet, an der Front wurde für Video-Calls eine Kamera mit 5 MP verbaut. Ansonsten bietet das Xcover 5, was ein Rugged Smartphone eben bieten muss: Stossfestigkeit für Stürze aus bis zu 1,5 Meter und IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubresistenz (mehr als 30 Minuten unter Wasser sollen drinliegen).Das Gerät soll ab März in ausgewählten Märkten, auch in Europa, zu haben sein und nach und nach weltweit ausgerollt werden. (win)