Dringendes Chrome-Update veröffentlicht

(Quelle: Pixabay)

3. März 2021 - Mit der Chrome-Version 89.0.4389.72 schliesst Google zahlreiche Sicherheitslücken, darunter ein Zero-Day-Leck.

Für eine Sicherheitslücke in Chrome scheint offenbar ein Exploit im Umlauf zu sein, wie Google in den Release Notes bekanntgibt. Bei der Schwachstelle handelt es sich um CVE-2021-21166, die mit Schweregrad hoch eingestuft ist. Dieses Leck wurde mit dem neuesten Chrome-Sicherheits-Update gestopft. Detaillierte Informationen sind nicht verfügbar, angeblich soll es sich um ein Problem mit der Audioverarbeitung in Chrome handeln.Die abgesicherte Version des Google-Browsers ist 89.0.4389.72 und sollte demnach so rasch wie möglich eingespielt werden. Sie behebt neben CVE-2021-2116 insgesamt 46 weitere Schwachstellen. Die automatische Aktualisierung wird laut der Meldung dieser Tage ausgerollt – damit kommt Chrome 89 nun in den Stable Channel. (ubi)