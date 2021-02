Home Office stellt grosses Sicherheitsrisiko dar

(Quelle: Balbix)

25. Februar 2021 - Ein Viertel aller Arbeitnehmer im Home Office verwendet Arbeits-E-Mail-Adressen oder -Passwörter, um sich auf anderen Websites anzumelden.

Mitarbeiter, die von zu Hause aus an einem von der Firma zur Verfügung gestellten Computer arbeiten, stellen ein Risiko für Unternehmen dar. Jeder Vierte gibt zu, dass er seine Arbeits-E-Mail oder sein Passwort verwendet, um sich bei Websites und -Apps etwa fürs Online-Shopping und sogar Dating-Apps anzumelden.Eine neue Studie der Automatisierungsplattform Ivanti befragte 1000 Amerikaner, die während der Pandemie von zu Hause aus an einem von der Firma bereitgestellten Computer arbeiteten, um zu untersuchen, wie sich die Cybersecurity-Gewohnheiten von Verbrauchern und Unternehmen verändert haben."Das FBI hat im September 2020 eine Warnung vor einer Zunahme von Credential-Stuffing-Angriffen herausgegeben, und dennoch verwenden Verbraucher immer noch berufliche E-Mails und Passwörter, um sich bei Verbraucher-Apps und -Websites anzumelden, was das Unternehmen einem erheblichen Risiko eines Credential-Stuffing-Angriffs aussetzt", erklärt Phil Richards, CSO bei Ivanti.Obwohl viele Unternehmen Massnahmen ergriffen haben, um ihre Cybersicherheit zu verbessern, hält sich fast jedes vierte Unternehmen immer noch nicht an die Best Practices für Zero-Trust-Sicherheit. Dazu gehören etwa Multi-Faktor-Authentifizierung und Richtlinien zur Abtrennung respektive Absicherung von Arbeitsbereichen.