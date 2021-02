Ransomware nahm 2020 um über 400 Prozent zu

(Quelle: Proofpoint)

11. Februar 2021 - Laut den Cybersicherheitsspezialisten von Deep Instinct hat die Verbreitung von Malware im letzten Jahr um 358 Prozent und diejenige von Ransomware gar um 435 Prozent zugelegt.

Die Verbreitung von Malware hat 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 358 Prozent zugenommen, und diejenige von Ransomware gar um 435 Prozent. Dies geht aus dem jüngst veröffentlichten Cyber Threat Report der Cybersecurity-Firma Deep Instinct heraus. Das Unternehmen, das Millionen von Angriffen im vergangenen Jahr analysiert hat, schreibt weiter, dass die Verbreitung der Emotet-Malware im letzten Jahr um 4000 Prozent zugenommen habe. Zumindest bezüglich Emotet ist den Behörden Ende Januar ein entscheidender Schlag gelungen ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Aus dem Report geht auch hervor, dass die Malware-Angriffe auf Android-Telefone deutlich zugenommen haben, und zwar um 263 Prozent. Und die Angriffe, die über manipulierte Microsoft-Office-Dokumente erfolgt sind, legten um 112 Prozent zu. Der bezüglich Malware aktivste Monat mit der grössten Angriffszunahme im Vergleich mit dem Vorjahr sei der Juli gewesen, wo man eine um 653 Prozent höhere Aktivität gemessen habe, so Deep Instinct weiter.Den kompletten, 31-seitigen Report gibt es im Austausch gegen eine E-Mail-Adresse an dieser Stelle . (mw)