Updates für Adobe Creative Cloud veröffentlicht

(Quelle: Adobe)

10. Februar 2021 - Adobe hat mehrere Updates für verschiedene Applikationen seiner Creative Cloud veröffentlicht, darunter Photoshop, Illustrator und Fresco. Unter anderem wurde in diesen Applikationen eine neue Invite-to-Edit-Funktion implementiert.

Adobe hat den Februar Release für seine Creative Cloud ausgerollt und damit eine ganze Reihe von Updates. Diese betreffen mehrere Applikationen wie Photoshop, Illustrator und Fresco. In diesen Programmen gibt es neu eine Invite-to-Edit-Funktion (Bild). Sie ermöglicht nun auch das asynchrone Bearbeiten verschiedener Personen an einem Projekt, und das sowohl auf dem Desktop als auch auf dem iPad und iPhone. Die Vorgabensynchronisierung in Photoshop ermöglicht den Benutzern neu, bevorzugte Vorgaben zu verwalten, indem sie nahtlos mit jedem Gerät synchronisiert werden. So soll das Exportieren und Importieren zwischen Geräten und App-Versionen der Vergangenheit angehören. In der iPad-Version von Illustrator lässt sich darüber hinaus neu die Leinwand drehen. Und für Photoshop und Fresco ist jetzt 2020 Winter Brush Pack von Kyle T. Webster, Senior Design Evangelist bei Adobe , erhältlich.